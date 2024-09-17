Шойгу прибув до Ірану, щоб отримати нову зброю для Росії, - ЦПД

ЦПД нагадує, що це вже другий візит Шойгу до Ірану за два місяці. До цього він відвідував Північну Корею та Сирію.

"Така дипломатична активність може свідчити про те, що Росія шукає шляхи отримання нової зброї від союзників", - зазначили у Центрі.

Візит відбувся на тлі інформації про те, що Іран розпочав постачання до Росії балістичних ракет малої дальності.