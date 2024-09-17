Шойгу прибыл в Иран, чтобы получить новое оружие для России, - ЦПД

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу сегодня, 17 сентября, прибыл в Иран. Там он, вероятно, будет просить о поставках нового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации.

ЦПД напоминает, что это уже второй визит Шойгу в Иран за два месяца. До этого он посещал Северную Корею и Сирию.

"Такая дипломатическая активность может свидетельствовать о том, что Россия ищет пути получения нового оружия от союзников", - отметили в Центре.

Визит произошел на фоне информации о том, что Иран начал поставки в Россию баллистических ракет малой дальности.