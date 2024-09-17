Шойгу прибув до Ірану, щоб отримати нову зброю для Росії, - ЦПД
Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу сьогодні, 17 вересня, прибув до Ірану. Там він, ймовірно, проситиме про постачання нової зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації.
ЦПД нагадує, що це вже другий візит Шойгу до Ірану за два місяці. До цього він відвідував Північну Корею та Сирію.
"Така дипломатична активність може свідчити про те, що Росія шукає шляхи отримання нової зброї від союзників", - зазначили у Центрі.
Візит відбувся на тлі інформації про те, що Іран розпочав постачання до Росії балістичних ракет малої дальності.
Що передувало
Нагадаємо, 10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Ймовірно, окупанти використовують їх уже кілька тижнів.
У свою чергу британська розвідка уточнила, що Іран передав Росії ракети Fath-360, які можуть знищувати цілі на відстані до 120 кілометрів.
За допомогою такого озброєння росіяни зможуть завдавати ударів по військовим та цивільним об'єктам, що знаходяться поблизу лінії фронту. Росія зможе зберегти свої ракети далекого радіусу дії для інших цілей.
У свою чергу президент Ірану Масуд Пезешкіан заперечує, що його країна передавала Росії балістику.
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