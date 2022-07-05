Шотландія та Уельс нададуть Україні військову допомогу на 120 млн доларів

Шотландія і Уельс вирішили виділити Україні військову допомогу на загальну суму в 100 мільйонів фунтів стерлінгів (121 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона в Twitter .

За його словами, Шотландія виділила 65 млн фунтів стерлінгів (78,5 млн доларів).

"Я тільки що розмовляв з першим міністром Шотландії Ніколою Стерджен, щоб проголосити успіх співпраці Великобританії з підтримки України. Я подякував уряду Шотландії за внесок у розмірі 65 млн фунтів у збільшення військової допомоги Великобританії Україні до 2,3 млрд фунтів і зусилля на 6000 українських біженців", - заявив Джонсон.

Крім того, Уельс прийняв рішення виділити 35 млн фунтів стерлінгів (42,5 млн доларів) допомоги для України.