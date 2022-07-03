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Австралія оголосить про додатковий пакет військової допомоги Україні на 100 млн доларів

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Київ, Неділя 03 липня 2022 19:14
Австралія оголосить про додатковий пакет військової допомоги Україні на 100 млн доларів Фото: премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албенізі (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Австралія сьогодні, 3 липня, збирається оголосити про додатковий пакет військової допомоги Україні на 100 млн доларів.

Про це заявив премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албенізі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що Австралія надасть Україні ще 14 БТР, а також 20 "Бушмастерів". Так, загальна кількість "Бушмастерів" досягне 60.

Австралія також буде надавати додаткове військове обладнання, безпілотники та іншу техніку, яка потрібна Україні. Албенізі додав, що країна допомагатиме українським прикордонникам.

Окрім цього, він повідомив, що Австралія вже надала Україні допомогу на 390 млн доларів.

Нагадаємо, 3 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом.

Він вже відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.

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Австралия Військова допомога
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