ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США виділили військову допомогу Україні на 820 млн доларів: що до неї увійде

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 01 липня 2022 21:41
США виділили військову допомогу Україні на 820 млн доларів: що до неї увійде Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Міністерство оборони США оголосило про виділення додаткової військової допомоги Україні на 820 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони США.

Згідно з прес-релізом Пентагону, ця сума включає 770 млн доларів з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на 50 млн доларів.

В рамках цього пакету Україна отримає:

  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • дві передові зенітно-ракетні системи (NASAMS);
  • до 150 000 боєприпасів для 155 мм артилерії;
  • чотири додаткові контрбатарейні радари.

Також повідомляється, що озброєння буде закуплено у військовій промисловості, тобто це не будуть поставки з запасів Міністерства оборони США. Відповідно, сьогоднішнє оголошення означає початок процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вже подякував США за військову допомогу.

Оновлено на 22:20

Також на рішення США відреагував президент Володимир Зеленський.

"Вітаю історичне рішення США про надання Україні нового пакету допомоги безпеки, включаючи сучасні системи протиповітряної оборони. Дякую президенту США за незмінне лідерство та підтримку України у боротьбі з агресором. Разом - до перемоги!", - написав він у своєму Twitter.

Зазначимо, президент США Джо Байден обіцяв надати Україні нове озброєння після саміту НАТО у Мадриді.

Нагадаємо, системи ППО NASAMS здатні збивати повітряні цілі на середніх та далеких відстанях. Докладніше у матеріалі "NASAMS для України: які комплекси для ЗСУ поставлять США і що про них потрібно знати".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Військова допомога
NEWS
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
DAILY
Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків