Шотландия и Уэльс предоставят Украине военную помощь на 120 млн долларов

Шотландия и Уэльс решили выделить Украине военную помощь на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов (121 млн долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Twitter.
По его словам, Шотландия выделила 65 млн фунтов стерлингов (78,5 млн долларов).
"Я только что разговаривал с первым министром Шотландии Николой Стерджен, чтобы провозгласить успех сотрудничества Великобритании по поддержке Украины. Я поблагодарил правительство Шотландии за вклад в размере 65 млн фунтов в увеличение военной помощи Великобритании Украине до 2,3 млрд фунтов и усилия на 6000 украинских беженцев", - заявил Джонсон.
Кроме того, Уэльс принял решение выделись 35 млн фунтов стерлингов (42,5 млн долларов) помощи для Украины.
Напомним, Австралия выделит пакет военной помощи Украине на 100 млн долларов.
Кроме того, 1 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 820 млн долларов. Он включает две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.
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