Шотландия и Уэльс предоставят Украине военную помощь на 120 млн долларов

Шотландия и Уэльс решили выделить Украине военную помощь на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов (121 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Twitter .

По его словам, Шотландия выделила 65 млн фунтов стерлингов (78,5 млн долларов).

"Я только что разговаривал с первым министром Шотландии Николой Стерджен, чтобы провозгласить успех сотрудничества Великобритании по поддержке Украины. Я поблагодарил правительство Шотландии за вклад в размере 65 млн фунтов в увеличение военной помощи Великобритании Украине до 2,3 млрд фунтов и усилия на 6000 украинских беженцев", - заявил Джонсон.

Кроме того, Уэльс принял решение выделись 35 млн фунтов стерлингов (42,5 млн долларов) помощи для Украины.