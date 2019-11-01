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Шотландія вимагатиме у Британії дозволити референдум про незалежність до кінця року

Новини » В світі     01.11.2019 - 14:02
Шотландія вимагатиме у Британії дозволити референдум про незалежність до кінця року
Фото: Нікола Стерджен (ЕРА)

Результати виборів у Великобританії не вплинуть на рішення Шотландії провести референдум

Лідер шотландського уряду Нікола Стерджен заявила, що до Різдва (25 грудня – ред.) звернеться до уряду Великобританії з вимогою дати дозвіл на проведення референдуму про незалежність Шотландії. Про це повідомляє Reuters.

За словами Стерджен, вона звернутися з вимогою про референдум незалежно від результатів виборів, які повинні відбутися у Великобританії 12 грудня.

"Це вимога розділу 30 (Закону про Шотландії - ред.) буде доставлено на Даунінг-стріт, хто б там не був, до Різдва. Дуже важливо, щоб Шотландія взяла під контроль наше власне майбутнє", - сказала лідер уряду Шотландії.

Зазначимо, згідно з чинним законом, щоб провести черговий референдум на законних підставах, Шотландії необхідно дозвіл британського уряду у Вестмінстері.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Нікола Стерджен заявила про необхідність проведення другого референдуму про незалежність Шотландії в 2020 році. За її словами, британський уряд не має права блокувати запит Шотландії.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори у Великобританії були призначені на 12 грудня у зв'язку з тим, що парламент країни не підтримав угоду з Європейським союзом про вихід країни зі складу ЄС (Brexit). У результаті провалу угоди, ЄС дав відстрочку Великобританії за Brexit до 31 січня 2020 року.

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