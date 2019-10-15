ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глава уряду Шотландії виступила за референдум про незалежність у 2020

Новини » В світі    15.10.2019 - 21:52
Глава уряду Шотландії виступила за референдум про незалежність у 2020
Фото: Нікола Стерджен (ЕРА)

Вона має намір попросити британський уряд дати згоду на його проведення

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що другий референдум про незалежність Шотландії має відбутися у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Стерджен заявила, що вона попросить уряд Сполученого Королівства дати офіційну згоду до кінця цього року. При цьому вона зазначила, що британський уряд "не має права" блокувати запит Шотландії.

Стерджен додала, що її метою є не просто проведення референдуму, але і забезпечення незалежності, а також те, що референдум повинен бути законним, щоб результат був визнаний на міжнародному рівні.

Уряд Великобританії неодноразово заявляв, що не буде надавати розпорядження Розділу 30 Конституції, яке використовувалося для забезпечення законності референдуму про незалежність у вересні 2014 року, на якому шотландські виборці вирішили залишитися у складі Великобританії (55% проти 45% за).

Нагадаємо, 5 жовтня в Шотландії тисячі людей вийшли на марш за незалежність. Стерджен висловила підтримку учасникам маршу. Вона написала: "У вас чудовий день. І не сумнівайтеся - незалежність гряде".

Також РБК-Україна повідомляло, що жителі Великобританії вважають за доцільне проведення референдумів про незалежність Шотландії і Північної Ірландії після виходу Великобританії зі складу ЄС (Brexit).

Раніше Головний парламентер Європейського союзу з питання (Brexit) Мішель Барньє заявив, що угода з Brexit можлива на цьому тижні.

Для доопрацювання угоди про Brexit залишаються лічені години В ЄС вважають можливою угоду по Brexit
Новини України референдумШотландияBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся