В Шостке восстановили газоснабжение после атак РФ: 33 тысячи семей снова с теплом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления "Нафтогаза" Сергея Корецкого в Facebook .

"Аварийные работы продолжались сутки. По состоянию на сейчас 33 тысячи абонентов получают газ в полном объеме. Восстановлено также газоснабжение окрестных населенных пунктов - Богданки, Ображиевки, Ковтунового, Мироновки, Крупца и Шкирмановки", - рассказал он.

По его словам, газоснабжение в поселке Воронеж будет восстановлено после завершения ремонта на одном из поврежденных газовых объектов.

Корецкий отметил, что восстановительные работы продолжаются. Он добавил, что аварийные бригады "Нафтогаза" в регионе работают в режиме повышенной готовности и обеспечены всем необходимым.