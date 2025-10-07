ua en ru
У Шостці відновили газопостачання після атак РФ: 33 тисячі родин знову з теплом

Шостка, Вівторок 07 жовтня 2025 22:52
У Шостці відновили газопостачання після атак РФ: 33 тисячі родин знову з теплом Фото: газовики продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру Сумщини (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
Автор: Валерій Ульяненко

Газопостачання Шостки відновлено після масованих російських ударів на цивільну інфраструктуру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови правління "Нафтогазу" Сергія Корецького в Facebook.

"Аварійні роботи тривали добу. Станом на зараз 33 тисячі абонентів отримують газ в повному обсязі. Відновлено також газопостачання навколишніх населених пунктів - Богданки, Ображіївки, Ковтунового, Миронівки, Крупця та Шкирманівки", - розповів він.

За його словами, газопостачання у селищі Вороніж буде відновлено після завершення ремонту на одному з пошкоджених газових об'єктів.

Корецький наголосив, що відновлювальні роботи тривають. Він додав, що аварійні бригади "Нафтогазу" в регіоні працюють в режимі підвищеної готовності і забезпечені всім необхідним.

Обстріли Шостки

Нагадаємо, Шостка та низка населених пунктів Шосткинської громади залишилися без світла, води та газу внаслідок масованого обстрілу РФ у суботу, 4 жовтня.

Сумська філія "Газмереж" підтвердила пошкодження газорозподільчих потужностей. Через це місцевих мешканців закликали обмежити споживання газу.

Російські загарбники з 3 жовтня обстрілюють Шостку дронами-камікадзе та балістичними ракетами. Того дня міська влада повідомила про пошкодження електромережі та енергогенерації.

РБК-Україна раніше повідомляло, що вдень 4 жовтня росіяни вдарили дронами по залізничному вокзалу.

Детальніше про наслідки атаки на Шостку та вокзал - читайте у матеріалі РБК-Україна.

