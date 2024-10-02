Шостка в Сумской области без воды и света: россияне разрушили объекты инфраструктуры

Россияне атаковали город Шостка Сумской области. В результате обстрела разрушен ряд объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Шостки Николай Ногу в Facebook.
Он заявил, что 1 октября Шосткинскую общину атаковали российские "Шахеды". В городе работают аварийные службы.
"В результате атаки город и вся община остались без электроэнергии и воды. Остановлены лифты. С перебоями работает связь", - сообщил городской голова.
В Шостке воду подают по графику. В центральной части города:
В другой части города:
В Шостке открыли "пункты несокрушимости", где работают генераторы и можно зарядить гаджеты.
В ночь на 2 октября российские оккупанты выпустили по Украине 32 ударных дрона. Силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов", еще 10 беспилотников локационно потеряны. Четыре дрона вернулись в Россию. ПВО работала в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.
Россияне атаковали Одесскую область, под ударом были пограничный пункт и портовая инфраструктура. Из-за обстрела КПП "Орловка - Исакча" на границе временно был закрыт.
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