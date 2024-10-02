UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шостка у Сумській області без води та світла: росіяни зруйнували об‘єкти інфраструктури

Фото: Шостка залишилася без світла та води через атаку РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни атакували місто Шостка Сумській області. Внаслідок обстрілу зруйновано низку об‘єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Шостки Миколу Ногу у Facebook.

Він заявив, що 1 жовтня Шосткинську громаду атакували російські "Шахеди". У місті працюють аварійні служби.

"Внаслідок атаки місто і вся громада залишились без електроенергії і води. Зупинені ліфти. З перебоями працює зв’язок", - повідомив міський голова.

У Шостці воду подають за графіком. В центральній частині міста:

  • 6:30 - 9:00;
  • 12:00 -14:00;
  • 17:00 - 18:00;
  • 20:00 - 22:00.

В іншій частині міста:

  • 6:30 - 9:00;
  • 12:00 - 14:00;
  • 17:00 - 20:00.

У Шостці відкрили "пункти незламності", де працюють генератори і можна зарядити гаджети.

 

 

Нічна атака ворога

В ніч на 2 жовтня російські окупанти випустили по Україні 32 ударні дрони. Сили ППО знищили 11 "Шахедів", ще 10 безпілотників локаційно втрачені. Чотири дрони повернулися в Росії. ППО працювала у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.

Росіяни атакували Одеську область, під ударом були прикордонний пукнт та портова інфраструктура. Через обстріл КПП "Орлівка - Ісакча" на кордоні тимчасово був закритий.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в УкраїніАтака дронівВідключеня світла