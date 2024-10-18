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Шольц отклонил ключевые пункты плана победы Украины и объяснил причину

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия отклоняет одни из ключевых пунктов плана победы Украины в войне. Речь идет о поставках дальнобойного оружия и быстром приглашении в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитирует Bild.

Соответствующее заявление Шольц сделал вечером 17 октября после саммита Совета ЕС в Брюсселе.

Он считает, что приоритетом является предотвращение того, чтобы война России против Украины не превратилась в войну России с НАТО. Канцлер подчеркнул, что ничто не изменит его позицию по поставкам Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

"Я не считаю такие поставки правильными, и так оно и останется", - сказал Шольц.

Как отмечает издание, канцлер Германии также планирует и дальше блокировать быстрое приглашение Украины в НАТО. Шольц объяснил это резолюцией последнего саммита Альянса в Вашингтоне. Тогда союзники НАТО не выдали Украине приглашение, против были США и Германии.

В резолюции НАТО говорится, что приглашение в НАТО может быть только после того, как согласятся все союзники и будут выполнены все условия для членства. В частности, речь идет о реформах в области демократии, экономики и безопасности.

 

План победы Зеленского

Напомним, 17 октября президент Украины Владимир Зеленский поехал в Брюссель, где представил план победы. По его словам, большинство лидеров ЕС поддержали украинский план.

Перед этим Зеленский представил план победы в Верховной Раде. Он содержит пять основных пунктов и три тайных дополнения. В ОП объяснили, что в дополнениях говорится об ударах по России и оружии, которое для этого необходимо.

Также план победы предусматривает быстрое приглашение Украины в НАТО. В США заявили, что для членства Украины в Альянсе нужны реформы.

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НАТООлаф ШольцПлан победы Зеленского