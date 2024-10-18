Шольц отклонил ключевые пункты плана победы Украины и объяснил причину

Соответствующее заявление Шольц сделал вечером 17 октября после саммита Совета ЕС в Брюсселе.

Он считает, что приоритетом является предотвращение того, чтобы война России против Украины не превратилась в войну России с НАТО. Канцлер подчеркнул, что ничто не изменит его позицию по поставкам Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

"Я не считаю такие поставки правильными, и так оно и останется", - сказал Шольц.

Как отмечает издание, канцлер Германии также планирует и дальше блокировать быстрое приглашение Украины в НАТО. Шольц объяснил это резолюцией последнего саммита Альянса в Вашингтоне. Тогда союзники НАТО не выдали Украине приглашение, против были США и Германии.

В резолюции НАТО говорится, что приглашение в НАТО может быть только после того, как согласятся все союзники и будут выполнены все условия для членства. В частности, речь идет о реформах в области демократии, экономики и безопасности.