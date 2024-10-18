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Шольц відхилив ключові пункти плану перемоги України і пояснив причину

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина відхиляє одні з ключових пунктів плану перемоги України у війні. Йдеться про постачання далекобійної зброї та швидке запрошення в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого цитує Bild.

Відповідну заяву Шольц зробив ввечері 17 жовтня після саміту Ради ЄС у Брюсселі.

Він вважає, що пріоритетом є запобігання тому, щоб війна Росії проти України не перетворилася у війну Росії з НАТО. Канцлер наголосив, що ніщо не змінить його позицію щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

"Я не вважаю такі постачання правильними, і так воно і залишиться", - сказав Шольц.

Як зазначає видання, канцлер Німеччини також планує і надалі блокувати швидке запрошення України в НАТО. Шольц пояснив це резолюцією останнього саміту Альянсу у Вашингтоні. Тоді союзники НАТО не видали Україні запрошення, проти були США та Німеччина.

У резолюції НАТО йдеться, що запрошення до НАТО може бути тільки після того, як на це погодяться всі союзники і будуть виконані всі умови для членства. Зокрема, мова йде про реформи в галузі демократії, економіки та безпеки.

 

План перемоги Зеленського

Нагадаємо, 17 жовтня президент України Володимир Зеленський поїхав о Брюсселю, де представив план перемоги. За його словами, більшість лідерів ЄС підтримали український план.

Перед цим Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді. Він містить п'ять основних пунктів та три таємних додатки. В ОП пояснили, що у додатках йдеться про удари по Росії та зброю, яка для цього необхідна.

Також план перемоги передбачає швидке запрошення України в НАТО. У США заявили, що для членства України в Альянсі потрібні реформи.

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НАТООлаф ШольцПлан перемоги Зеленського