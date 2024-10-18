Шольц відхилив ключові пункти плану перемоги України і пояснив причину

Відповідну заяву Шольц зробив ввечері 17 жовтня після саміту Ради ЄС у Брюсселі.

Він вважає, що пріоритетом є запобігання тому, щоб війна Росії проти України не перетворилася у війну Росії з НАТО. Канцлер наголосив, що ніщо не змінить його позицію щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

"Я не вважаю такі постачання правильними, і так воно і залишиться", - сказав Шольц.

Як зазначає видання, канцлер Німеччини також планує і надалі блокувати швидке запрошення України в НАТО. Шольц пояснив це резолюцією останнього саміту Альянсу у Вашингтоні. Тоді союзники НАТО не видали Україні запрошення, проти були США та Німеччина.

У резолюції НАТО йдеться, що запрошення до НАТО може бути тільки після того, як на це погодяться всі союзники і будуть виконані всі умови для членства. Зокрема, мова йде про реформи в галузі демократії, економіки та безпеки.