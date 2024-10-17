Зеленский рассказал, как восприняли украинский план победы в ЕС
Большинство лидеров ЕС поддержали украинский план победы. Украина и европейские партнеры будут работать над ним.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам участия в заседании Евросовета.
"Сегодня у нас был очень продуктивный разговор со всеми членами ЕС. Со всеми коллегами. 18 из них комментировали план победы. И я очень благодарен, что у меня была закрыта часть разговора с союзниками и после нашего очень откровенного разговора в принципе большинство тех, кто выступал, были полностью на стороне поддержки плана победы", - заявил Зеленский.
Президент выразил благодарность за то, что смог представить детали плана в ЕС.
"Я рад, что наши команды будут работать дальше", - сказал глава государства.
План победы Зеленского
В среду 16 октября стали известны детали плана победы Украины в войне. Президент Владимир Зеленский представил его в Верховной Раде.
План состоит из пяти основных пунктов и трех дополнений. Они содержат закрытую информацию, касающуюся обороны. Подробнее о плане победы - в нашем материале.
Ранее Зеленский показал план лидерам США, Франции, Великобритании, Германии и Италии.
Сегодня, 17 октября, он прибыл в Брюссель и представил украинский план другим лидерам ЕС.
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