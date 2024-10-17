Зеленский рассказал, как восприняли украинский план победы в ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам участия в заседании Евросовета.

"Сегодня у нас был очень продуктивный разговор со всеми членами ЕС. Со всеми коллегами. 18 из них комментировали план победы. И я очень благодарен, что у меня была закрыта часть разговора с союзниками и после нашего очень откровенного разговора в принципе большинство тех, кто выступал, были полностью на стороне поддержки плана победы", - заявил Зеленский.

Президент выразил благодарность за то, что смог представить детали плана в ЕС.

"Я рад, что наши команды будут работать дальше", - сказал глава государства.