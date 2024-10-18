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США отмечают необходимость реформ для членства Украины в НАТО

Пятница 18 октября 2024 12:13
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США отмечают необходимость реформ для членства Украины в НАТО Фото: советник президента США по нацебезопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности. При этом позиция США остается неизменной: "Место Украины и ее будущее - в Альянсе".

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Однако, по его словам, "нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности".

Салливан также отметил, что главным вопросом является "как построить мост от того, где мы сейчас находимся, к возможному членству Украины в НАТО".

Одним из важных шагов в этом направлении, по мнению советника, стали результаты саммита в Вашингтоне, "включая институционализацию аппарата поддержки безопасности для Украины".

Салливан также подчеркнул, что президент США Джо Байден пытается обеспечить долгосрочную поддержку Украины.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали своих переговоров с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Во время разговора Зеленский подчеркнул, что Украина стоит перед выбором: либо она вновь обретет ядерное оружие, либо получит членство в НАТО.

По словам украинского лидера, Киев принял решение избрать путь вступления в Североатлантический альянс в качестве основной гарантии своей безопасности.

В то же время, издание Bild, ссылаясь на анонимный источник, сообщило, что Украина может восстановить свой ядерный арсенал, если Россия снова начнет агрессию после завершения текущей войны.

Больше о возможностях создания ядерного оружия Украиной и о причинах таких заявлений читайте в материале РБК-Украина.

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