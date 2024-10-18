США отмечают необходимость реформ для членства Украины в НАТО

Для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности. При этом позиция США остается неизменной: "Место Украины и ее будущее - в Альянсе".

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Однако, по его словам, "нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности".

Салливан также отметил, что главным вопросом является "как построить мост от того, где мы сейчас находимся, к возможному членству Украины в НАТО".

Одним из важных шагов в этом направлении, по мнению советника, стали результаты саммита в Вашингтоне, "включая институционализацию аппарата поддержки безопасности для Украины".

Салливан также подчеркнул, что президент США Джо Байден пытается обеспечить долгосрочную поддержку Украины.