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В Бундестаге призвали правительство Германии поставить Украине ракеты Taurus

Среда 24 апреля 2024 09:59
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В Бундестаге призвали правительство Германии поставить Украине ракеты Taurus Фото: глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала правительство Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

"Канцлер всегда заверял нас, что ориентируется на Соединенные Штаты", - заявила она.

Она отметила, что в результате решения США теперь видит необходимость в действиях и со стороны правительства Германии.

"США теперь будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. Это достаточная причина, чтобы действовать сейчас по вопросу Taurus", - заявила Штрак-Циммерманн.

Taurus для Украины

В 2023 году Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить дальнобойные ракеты Taurus, обладающие радиусом действия 500 километров. Однако немецкое правительство уклоняется от ответа на этот запрос, а канцлер Олаф Шольц категорически против, ссылаясь на то, что такие поставки потребуют присутствия немецких военных на территории Украины.

Шольц также выразил свою обеспокоенность тем, что ненадлежащее использование ракет может привести к удару по объектам на российской территории, в том числе в Москве.

В свою очередь лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай уверен, что в конечном итоге Шольц даст свое согласие на передачу Украине крылатых ракет.

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