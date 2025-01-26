"Зачистить все это": Трамп поделился планами по переселению палестинцев из Сектора Газа

Президент США Дональд Трамп сообщил, что говорил с королем Иордании Абдаллой II. Они обсудили потенциальный план строительства жилья и переселения более 1 млн палестинцев из Сектора Газа в другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Трамп отметил, что попросил короля принять дополнительное количество палестинцев в своей стране.

"Я сказал ему, что хотел бы, чтобы вы взяли на себя больше, потому что я смотрю на весь Сектор Газа сейчас, и это настоящий беспорядок", - сказал он журналистам.



Президент США добавил, что хотел бы, чтобы и Иордания, и Египет разместили людей, и что в воскресенье, 26 января, он поговорит об этом с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Вы говорите о полутора миллионах людей, и мы просто зачистим все это (переселим людей - ред.)", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что потенциальное жилье может быть как временным, так и долгосрочным.