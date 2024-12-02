Шольц прибыл с необъявленным визитом в Киев

Немецкий канцлер Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл с необъявленным визитом в Киев. Это второй визит канцлера с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как пишет издание, своим визитом в Украину Шольц хочет дать понять, что Германия продолжает стоять на стороне страны, в которую вторглась Россия.

"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессивной войны", - заявил Шольц по прибытии в Киев.

По его словам, Германия "будет оставаться сильнейшим сторонником Украины в Европе", Шольц также выразил надежду на быстрые поставки оружия.

"Во время моей встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря. Мы говорим, что будем делать. И мы делаем то, что говорим", - сказал канцлер.

Что за история с ракетами Taurus

Напомним, Украина месяцами просит Германию предоставить ракету Taurus, но Берлин остается осторожным. При этом глава оппозиционной немецкой партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц поддерживает передачу в обмен на ультиматум РФ по прекращению ударов по гражданским. Среди поклонников также лидер "зеленых" Роберт Хабек. Оба кандидаты в канцлеры на выборах 2025 года