Пограничный инцидент. Россияне сняли эстонские фарватерные буи на реке Нарва

Россияне в ночь на 23 мая сняли более 20 буев, установленных в эстонских водах пограничной охраной Эстонии для обозначения фарватера.

Об этом заявил глава бюро пограничной охраны Идашской префектуры Ээрик Пургель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

По его словам, Эстония и Россия каждую весну устанавливают в реке Нарвы буи, обозначающие фарватер. Это связано с тем, что русло реки со временем меняется, поэтому каждую весну обозначение фарватера пересматривается.

Пургель сказал, что до 2022 года этот процесс происходил по обоюдному согласию, но начиная с прошлого года РФ не соглашается с эстонскими позициями по размещению буев.

"Мы решили поставить плавучие знаки на летний сезон согласно договоренности 2022 года, потому что они нужны, чтобы избежать навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и отдыхающие не попали по ошибке в российские воды", - сказал он.

РФ решила сама снять буи

В этом году Россия сообщила, что она не согласна с местами установки примерно половины из 250 буев.

Эстония установила буи согласно договору о государственной границе и соглашению о размещении буев, заключенному между пограничными службами в 2022 году. Первые 50 буев были установлены 13 мая.

Но в ночь на четверг эстонские пограничники обнаружили, что россияне начали снимать эти буи и за ночь сняли 24 штуки, часть из которых принадлежали к спорным буям.

Премьер Эстонии назвала это пограничным инцидентом

Пургель сообщил, что Департамент полиции и пограничной охраны связался с российской пограничной службой и потребовал разъяснений относительно снятия буев и их возвращения.

А премьер-министр Кая Каллас заявила, что речь идет о пограничном инциденте. При этом она подчеркнула, что Эстония будет подходить к этому случаю трезво и уравновешенно.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна добавил, что к этому случаю следует относиться очень спокойно, потому что Россия ведет себя провокационно.