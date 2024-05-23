ua en ru
Чт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничный инцидент. Россияне сняли эстонские фарватерные буи на реке Нарва

Эстония, Четверг 23 мая 2024 17:46
UA EN RU
Пограничный инцидент. Россияне сняли эстонские фарватерные буи на реке Нарва Архивное фото: россияне сняли эстонские фарватерные буи на реке Нарва (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне в ночь на 23 мая сняли более 20 буев, установленных в эстонских водах пограничной охраной Эстонии для обозначения фарватера.

Об этом заявил глава бюро пограничной охраны Идашской префектуры Ээрик Пургель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По его словам, Эстония и Россия каждую весну устанавливают в реке Нарвы буи, обозначающие фарватер. Это связано с тем, что русло реки со временем меняется, поэтому каждую весну обозначение фарватера пересматривается.

Пургель сказал, что до 2022 года этот процесс происходил по обоюдному согласию, но начиная с прошлого года РФ не соглашается с эстонскими позициями по размещению буев.

"Мы решили поставить плавучие знаки на летний сезон согласно договоренности 2022 года, потому что они нужны, чтобы избежать навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и отдыхающие не попали по ошибке в российские воды", - сказал он.

РФ решила сама снять буи

В этом году Россия сообщила, что она не согласна с местами установки примерно половины из 250 буев.

Эстония установила буи согласно договору о государственной границе и соглашению о размещении буев, заключенному между пограничными службами в 2022 году. Первые 50 буев были установлены 13 мая.

Но в ночь на четверг эстонские пограничники обнаружили, что россияне начали снимать эти буи и за ночь сняли 24 штуки, часть из которых принадлежали к спорным буям.

Премьер Эстонии назвала это пограничным инцидентом

Пургель сообщил, что Департамент полиции и пограничной охраны связался с российской пограничной службой и потребовал разъяснений относительно снятия буев и их возвращения.

А премьер-министр Кая Каллас заявила, что речь идет о пограничном инциденте. При этом она подчеркнула, что Эстония будет подходить к этому случаю трезво и уравновешенно.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна добавил, что к этому случаю следует относиться очень спокойно, потому что Россия ведет себя провокационно.

Что предшествовало

На днях стало известно, что РФ решила в одностороннем порядке "изменить" морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала эти планы провокацией.

После резонанса с сайта правительства РФ исчез проект закона от Минобороны относительно одностороннего "изменения" границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эстония
NEWS
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
DAILY
Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать