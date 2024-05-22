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С сайта правительства России исчез законопроект об "смене" границ в Балтийском море

Россия, Среда 22 мая 2024 16:25
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С сайта правительства России исчез законопроект об "смене" границ в Балтийском море Фото: с сайта правительства России исчез законопроект об "смене" границ в Балтийском море (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С сайта правительства России исчез проект закона от Министерства обороны по одностороннему "изменению" границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт нормативно правовых актов правительства России.

"Проект удалён", - сообщает сайт российского правительства. Причины удаления документа неизвестны.

На сайте archive.is осталась сохраненная копия описания законопроекта, который предложило Минобороны РФ.

С сайта правительства России исчез законопроект об &quot;смене&quot; границ в Балтийском море

Скриншот страницы удаленного законопроекта (regulation.gov.ru)

Что предшествовало

Напомним, вчера стало известно, что Минобороны России подготовило постановление, согласно которому Москва в одностороннем порядке "изменит" морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море .

Россия хочет изменить географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к постановлению кабмина.

На границе с Литвой под просмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

В Финляндии заявили, что намерены выяснить детали планов России по "смене" границ.

Тем временем Литва считает, что планы России "изменить" границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море - это очередная провокация.

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Российская Федерация Литва Финляндия Балтийское море
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