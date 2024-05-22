С сайта правительства России исчез законопроект об "смене" границ в Балтийском море

С сайта правительства России исчез проект закона от Министерства обороны по одностороннему "изменению" границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт нормативно правовых актов правительства России.

На сайте archive.is осталась сохраненная копия описания законопроекта, который предложило Минобороны РФ.

Что предшествовало

Напомним, вчера стало известно, что Минобороны России подготовило постановление, согласно которому Москва в одностороннем порядке "изменит" морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море .

Россия хочет изменить географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к постановлению кабмина.

На границе с Литвой под просмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

В Финляндии заявили, что намерены выяснить детали планов России по "смене" границ.

Тем временем Литва считает, что планы России "изменить" границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море - это очередная провокация.

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