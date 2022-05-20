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Країни G7 домовилися створити альянс для запобігання глобального голоду

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П'ятниця 20 травня 2022 06:10
Країни G7 домовилися створити альянс для запобігання глобального голоду Фото: країни G7 домовилися створити альянс для запобігання глобального голоду (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністри розвитку країн G7 домовилися про створення альянсу. Він має забезпечити глобальну продовольчу безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Альянс має організувати як фінансування, так і співробітництво держав у забезпеченні населення світу. Зазначається, що зараз це під загрозою, зокрема, через війну Росії проти України.

18 травня на зустрічі в Берліні міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для боротьби з голодом, який може наступити унаслідок війни в Україні, і запропонувала новий альянс з глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, за оцінками ООН, через війну в Україні застрягли близько 25 млн тонн зерна, що вже спровокувало глобальне зростання цін.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що чим швидше вдасться звільнити всю Україну від російських військ, тим швидше зникне загроза голоду в бідних країнах.

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