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Шольц планирует посетить Китай и обсудить войну в Украине: подробности

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Суббота 29 октября 2022 16:35
Шольц планирует посетить Китай и обсудить войну в Украине: подробности Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Китай, где планируется обсудить российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление служба печати и информации федерального правительства ФРГ.

"4 ноября 2022 года канцлер Шольц сначала встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине. Затем канцлер проведет переговоры с премьер-министром Ли Кецяном", - говорится в сообщении.

Переговоры будут посвящены двусторонним отношениям, международным вопросам, таким как борьба с изменением климата, захватническая война России в Украине и ситуация в регионе Восточной Азии. Шольца будет сопровождать бизнес-делегация.

Напомним, что Германия в ближайшее время передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Также Шольц назвал еще одну причину отказа в поставке танков в Украину.

Ранее Шольц снова заявил о недопустимости столкновения НАТО и РФ.

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