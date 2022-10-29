Шольц планирует посетить Китай и обсудить войну в Украине: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление служба печати и информации федерального правительства ФРГ.

"4 ноября 2022 года канцлер Шольц сначала встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине. Затем канцлер проведет переговоры с премьер-министром Ли Кецяном", - говорится в сообщении.

Переговоры будут посвящены двусторонним отношениям, международным вопросам, таким как борьба с изменением климата, захватническая война России в Украине и ситуация в регионе Восточной Азии. Шольца будет сопровождать бизнес-делегация.