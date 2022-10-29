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Шольц планує відвідати Китай та обговорити війну в Україні: подробиці

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Субота 29 жовтня 2022 16:35
Шольц планує відвідати Китай та обговорити війну в Україні: подробиці Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить візит до Китаю, де планується обговорити російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву служба преси та інформації федерального уряду ФРН.

"4 листопада 2022 року канцлер Шольц спочатку зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном у Пекіні. Потім канцлер проведе переговори з прем'єр-міністром Лі Кецяном", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, переговори будуть присвячені двостороннім відносинам, міжнародним питанням, таким як боротьба зі зміною клімату, загарбницька війна Росії в Україні та ситуація в регіоні Східної Азії. Шольца супроводжуватиме бізнес-делегація.

Нагадаємо, що Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Також Шольц назвав ще одну причину для відмови у поставці танків до України.

Раніше Шольц знову заявив про неприпустимість зіткнення НАТО та РФ.

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