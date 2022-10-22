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Шольц вновь заявил о недопустимости столкновения НАТО и РФ

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Суббота 22 октября 2022 15:22
Шольц вновь заявил о недопустимости столкновения НАТО и РФ Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить неосторожных шагов, которые приведут к прямому столкновению НАТО и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Шольца в интервью Welt.

На вопрос, боится ли немецкий канцлер, что война России против Украины перерастет в мировую войну, Шольц ответил: "Я этого не предполагаю. Но, по крайней мере, вы не должны упускать из виду опасность. В такой опасной ситуации запрещен любой неосторожный шаг. Между Россией и НАТО не должно быть прямого конфликта".

В то же время Шольц заявил о том, что Германия остается одним из самых решительных сторонников Украины и продолжит ее поддержку.

"После США Германия является одним из самых решительных сторонников Украины. Финансово, гуманитарно, а также вооружением. Германия поставляет очень важное в этой войне оружие - артиллерию и ПВО. Буквально несколько дней назад мы передали Iris-Т, самую современную систему ПВО в мире, которой нет даже у нашего Бундесвера", - заявил канцлер ФРГ.

Напомним, ранее в России снова пригрозили приближением прямого столкновения с НАТО из-за поставок Соединенными Штатами Украине вооружения и военной техники.

Как известно, в РФ неоднократно угрожали применением ядерного оружия. В ответ на это ряд страны - членов Североатлантического альянса предупредили президента РФ Владимира Путина о "серьезных последствиях", если он пойдет на такой шаг.

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