Шольц вновь заявил о недопустимости столкновения НАТО и РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить неосторожных шагов, которые приведут к прямому столкновению НАТО и России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Шольца в интервью Welt.
На вопрос, боится ли немецкий канцлер, что война России против Украины перерастет в мировую войну, Шольц ответил: "Я этого не предполагаю. Но, по крайней мере, вы не должны упускать из виду опасность. В такой опасной ситуации запрещен любой неосторожный шаг. Между Россией и НАТО не должно быть прямого конфликта".
В то же время Шольц заявил о том, что Германия остается одним из самых решительных сторонников Украины и продолжит ее поддержку.
"После США Германия является одним из самых решительных сторонников Украины. Финансово, гуманитарно, а также вооружением. Германия поставляет очень важное в этой войне оружие - артиллерию и ПВО. Буквально несколько дней назад мы передали Iris-Т, самую современную систему ПВО в мире, которой нет даже у нашего Бундесвера", - заявил канцлер ФРГ.
Напомним, ранее в России снова пригрозили приближением прямого столкновения с НАТО из-за поставок Соединенными Штатами Украине вооружения и военной техники.
Как известно, в РФ неоднократно угрожали применением ядерного оружия. В ответ на это ряд страны - членов Североатлантического альянса предупредили президента РФ Владимира Путина о "серьезных последствиях", если он пойдет на такой шаг.
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