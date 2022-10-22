Шольц вновь заявил о недопустимости столкновения НАТО и РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить неосторожных шагов, которые приведут к прямому столкновению НАТО и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Шольца в интервью Welt .

На вопрос, боится ли немецкий канцлер, что война России против Украины перерастет в мировую войну, Шольц ответил: " Я этого не предполагаю. Но, по крайней мере, вы не должны упускать из виду опасность. В такой опасной ситуации запрещен любой неосторожный шаг. Между Россией и НАТО не должно быть прямого конфликта".

В то же время Шольц заявил о том, что Германия остается одним из самых решительных сторонников Украины и продолжит ее поддержку.