Шольц о параде на 9 мая: Европу не пугают силовые игры Москвы

Европейский Союз не должен бояться демонстрации Москвой военной мощи, а должен продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"В 2200 километрах к северо-востоку отсюда Путин сегодня демонстрирует своих солдат, танки и ракеты. Нас не должны пугать такие силовые игры! Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины - столько, сколько потребуется!", - говорится в речи Шольца, подготовленной для выступления в Европарламенте.

Напомним, Владимир Путин провел 9 мая в Москве военный парад. Проход военной техники занял менее десяти минут. Парад прошел без современных танков, БМП и авиации.

Отметим, отношение украинцев к руководителю Российской Федерации однозначно - 94% респондентов считают, что Путин является современным Гитлером.