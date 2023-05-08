Более 90% украинцев считают Путина современным Гитлером
Отношение украинцев к руководителю Российской Федерации однозначно - 94% респондентов считают, что Путин является современным Гитлером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы".
По данным опроса, я и раньше около 92% украинцев верят в победу Украины в войне против России. При этом не наблюдается существенных региональных отличий - жители всех регионов Украины в абсолютном большинстве верят, что Украина одержит победу над агрессором.
Опрос проведен Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" с 23 по 30 марта 2023 среди 2017 респондентов. Опрос проводился методом личного интервью (face-to-face) во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, 93% украинцев верят в победу, а половина (50%) убеждены, что она наступит до конца 2023 года.