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Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету

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Брюссель, Неділя 29 травня 2022 19:57
Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету Фото: шостий пакет санкцій проти Росії ще не узгоджений (flickr com libereurope)
Автор: Артем Горовенко

Посли країн Європейського союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода".

"Сьогодні серед послів ЄС немає згоди щодо шостого пакету санкцій щодо Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці", - зазначив він.

Оновлено від 20:20

Журналіст уточнив, що шостий пакет не можуть погодити не лише через нафтове ембарго, оскільки Угорщина вимагає додаткових винятків.

"Але є й ті, хто не згоден із пропозицією про заборону громадянам Росії купувати нерухомість у ЄС", - додав Йозвяк.

Відзначимо, до шостого пакету санкцій проти Росії має увійти часткове ембарго на постачання нафти. Передбачалося, що сьогодні посли країн Євросоюзу погодять його, щоб на саміті лідерів 30-31 травня обмеження на нафту було затверджено.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у майбутньому саміті ЄС. РБК-Україна писало, що на ньому буде обговорюватися.

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