Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету

Фото: шостий пакет санкцій проти Росії ще не узгоджений (flickr com libereurope)

Посли країн Європейського союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода".

"Сьогодні серед послів ЄС немає згоди щодо шостого пакету санкцій щодо Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці", - зазначив він. Оновлено від 20:20 Журналіст уточнив, що шостий пакет не можуть погодити не лише через нафтове ембарго, оскільки Угорщина вимагає додаткових винятків. "Але є й ті, хто не згоден із пропозицією про заборону громадянам Росії купувати нерухомість у ЄС", - додав Йозвяк.