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Угода щодо ембарго на нафту з РФ сьогодні не буде досягнуто, - прем'єр Естонії

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Таллінн, Понеділок 30 травня 2022 15:30
Угода щодо ембарго на нафту з РФ сьогодні не буде досягнуто, - прем'єр Естонії Фото: прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Країни-члени ЄС, ймовірно, не досягнуть повної угоди щодо нових санкцій проти Росії. Зокрема, щодо нафтового ембарго.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Я не думаю, що ми досягнемо угоди сьогодні", - заявила вона, додавши, що більш імовірно, що угода буде досягнута на наступному саміті ЄС в червні.

Дипломати ЄС намагаються укласти угоду до початку дводенного саміту лідерів ЄС, який розпочнеться сьогодні вдень. Відправною точкою для переговорів стала пропозиція Єврокомісії від 4 травня про шостий і найжорсткіший раунд санкцій ЄС проти Росії.

Пропозиція включає заборону на імпорт всієї російської нафти - морської і трубопровідної, сирої нафти і продуктів нафтопереробки.

Відзначимо, в шостий пакет санкцій проти Росії має увійти часткове ембарго на постачання нафти. Передбачалося, що країни Євросоюзу узгодять його, щоб на саміті лідерів 30-31 травня обмеження на нафту було затверджено.

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