Макрон і Шольц обговорили війну в Україні з Путіним
Президент Франції та німецький канцлер провели телефонну бесіду з президентом РФ щодо російського воєнного вторгнення до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".
Телефонна розмова відбулася у п'ятницю вдень. Про неї розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Продовжили обговорювати тему України", – коротко заявив пресі речник господаря Кремля.
Раніше в Антальї завершилися перемовини міністрів закордонних справ України та Росії – Дмитра Кулеба та Сергія Лаврова. Російський дипломат за її підсумками назвав переговори в Білорусі "безальтернативними".
До слова, Китай відмовився постачати авіазапчастини до РФ після запровадження санкцій.
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