ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон і Шольц обговорили війну в Україні з Путіним

Новость на русском →
Четвер 10 березня 2022 13:37
Макрон і Шольц обговорили війну в Україні з Путіним Фото: Еммануель Макрон і Олаф Шольц (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Президент Франції та німецький канцлер провели телефонну бесіду з президентом РФ щодо російського воєнного вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

Телефонна розмова відбулася у п'ятницю вдень. Про неї розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Продовжили обговорювати тему України", – коротко заявив пресі речник господаря Кремля.

Раніше в Антальї завершилися перемовини міністрів закордонних справ України та Росії – Дмитра Кулеба та Сергія Лаврова. Російський дипломат за її підсумками назвав переговори в Білорусі "безальтернативними".

До слова, Китай відмовився постачати авіазапчастини до РФ після запровадження санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Еммануель Макрон Олаф Шольц Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
DAILY
Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України