После Британии Зеленский может посетить Францию, - BFMTV

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританию может направиться во Францию. В Париже глава государства встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

"После визита в Лондон, президента Украины Владимира Зеленского ожидают в Париже в эту среду вечером", - говорится в сообщении.

Отметим, что официальных комментариев из Офиса украинского президента по поводу визита Владимира Зеленского в Париж не поступало.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании, где он уже встретился с премьером Риши Сунаком и выступил перед парламентом страны-партнера.

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