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Звонок Шольца Путину - это ящик Пандоры. "Минска-3" не будет, - Зеленский

Пятница 15 ноября 2024 19:15
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Звонок Шольца Путину - это ящик Пандоры. "Минска-3" не будет, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому диктатору Владимиру Путину - это ящик Пандоры. За ним могут последовать другие разговоры. Однако "Минска-3" не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Об одной из сегодняшних новостей. Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, на мой взгляд, - это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов", - сказал Зеленский.

По мнению президента, это именно то, что давно хочет российский диктатор. Ведь Путину крайне важно ослабить изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться.

"Так, как он десятилетиями делал. Это давало возможность России ничего не менять в своей политике, ничего не делать по сути и как раз это и привело к этой войне. Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: "Минска -3" не будет - нам нужен реальный мир", - подчеркнул Зеленский.

Разговор Шольца и Путина

Напомним, сегодня, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это были первые такие переговоры за два года. Звонок длился около часа.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина Германии, глава немецкого правительства осудил агрессивную войну России против Украины и призвал главу Кремля положить ей конец и вывести войска.

При этом там добавили, что Шольц заранее поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также сделает это после переговоров с Путиным.

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