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На востоке сбили российский истребитель Су-35

15:43 08.07.2026 Ср
1 мин
Су-35 является "жирной" целью для Украины
aimg Иван Носальский
На востоке сбили российский истребитель Су-35 Иллюстративное фото: Украина уничтожила Су-35 (Getty Images)
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Украинские защитники сегодня, 8 июля, уничтожили российский многоцелевой истребитель 4 поколения Су-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"8 июля 2026 года на восточном направлении сбит российский многоцелевой истребитель Cу-35", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Более подробных деталей пока не раскрывают.

Су-35

Су-35 - российский многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный как глубокая модернизация семейства Су-27. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе, сопровождения других самолетов, а также нанесения ударов по наземным и морским целям.

Истребитель оснащен мощными двигателями с управляемым вектором тяги, что обеспечивает высокую маневренность.

Согласно открытым данным, Су-35 способен развивать скорость до примерно 2,25 Маха (около 2400 км/ч) и нести широкий спектр вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" и корректируемые авиационные бомбы.

С начала полномасштабной войны России против Украины враг регулярно применял Су-35. В частности, эти самолеты используют для запуска управляемых авиационных бомб и ракет.

К слову, Украине уже удавалось уже уничтожать такие истребители оккупантов. В частности, 7 июня прошлого года Су-35 уничтожили в Курской области.

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