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На сході збили російський винищувач Су-35

15:43 08.07.2026 Ср
1 хв
Су-35 є "жирною" ціллю для України
aimg Іван Носальський
На сході збили російський винищувач Су-35 Ілюстративне фото: Україна знищила Су-35 (Getty Images)
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Українські захисники сьогодні, 8 липня, знищили російський багатоцільовий винищувач 4-го покоління Су-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"8 липня 2026 року на східному напрямку збито російського багатоцільового винищувача Cу-35", - сказано в повідомленні Повітряних сил.

Більш докладних деталей поки що не розкривають.

Су-35

Су-35 - російський багатоцільовий винищувач покоління 4++, розроблений як глибока модернізація сімейства Су-27. Літак призначений для завоювання переваги в повітрі, супроводу інших літаків, а також завдання ударів по наземних і морських цілях.

Винищувач оснащений потужними двигунами з керованим вектором тяги, що забезпечує високу маневреність.

Згідно з відкритими даними, Су-35 здатний розвивати швидкість приблизно до 2,25 Маха (близько 2400 км/год) і нести широкий спектр озброєння, включаючи ракети класу "повітря-повітря", "повітря-поверхня" і авіаційні бомби, що коригуються.

З початку повномасштабної війни Росії проти України ворог регулярно застосовував Су-35. Зокрема, ці літаки використовують для запуску керованих авіаційних бомб і ракет.

До речі, Україні вже вдавалося знищувати такі винищувачі окупантів. Зокрема, 7 червня минулого року Су-35 знищили у Курській області.

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