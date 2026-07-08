На сході збили російський винищувач Су-35

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

"8 липня 2026 року на східному напрямку збито російського багатоцільового винищувача Cу-35", - сказано в повідомленні Повітряних сил.

Більш докладних деталей поки що не розкривають.

Су-35

Су-35 - російський багатоцільовий винищувач покоління 4++, розроблений як глибока модернізація сімейства Су-27. Літак призначений для завоювання переваги в повітрі, супроводу інших літаків, а також завдання ударів по наземних і морських цілях.

Винищувач оснащений потужними двигунами з керованим вектором тяги, що забезпечує високу маневреність.

Згідно з відкритими даними, Су-35 здатний розвивати швидкість приблизно до 2,25 Маха (близько 2400 км/год) і нести широкий спектр озброєння, включаючи ракети класу "повітря-повітря", "повітря-поверхня" і авіаційні бомби, що коригуються.