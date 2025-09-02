На фронте за сутки более 120 боев: Генштаб назвал самые горячие направления за сутки

По состоянию на 22:00, 2 сентября, на фронте в течение суток зафиксировано 122 боевых столкновения. Больше всего боев было на Лиманском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня оккупанты нанесли 52 авиационных удара, сбросили 79 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1 922 дрона-камикадзе и осуществили 3 344 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян, еще два боевых столкновения продолжаются. С начала суток противник нанес четыре авиационных удара, в целом сбросил 12 управляемых авиабомб и совершил 136 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Красное Первое и Волчанск, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики пятнадцать раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи и в сторону населенного пункта Дроновка. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили двенадцать атак противника вблизи Григорьевки, Выемки, Серебрянки и Федоровки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении россияне двенадцать раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Яблоновка, Полтавка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении захватнические подразделения 23 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Маяк, Ново Шахово, Вольное, Дачное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лысовка, Удачное и в направлении Покровска.

"Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 110 оккупантов, из них 74 - безвозвратно. Также уничтожено четыре мотоцикла, 80 беспилотных летательных аппаратов, три пушки и повреждены четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг семнадцать раз атаковал в районах населенных пунктов Ивановка, Новохатское, Андреевка-Клевцово, Александроград, Бурлацкое, Сечневое, Шевченко, Обратное и в сторону Камышевахи. Одна вражеская атака до сих пор продолжается.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал в направлении населенного пункта Антоновка. Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки. Авиационному удару подвергся населенный пункт Николаевка.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.