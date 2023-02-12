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В ГСЧС показали, как помогают разбирать завалы в Турции (видео)

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Турция, Воскресенье 12 февраля 2023 18:13
В ГСЧС показали, как помогают разбирать завалы в Турции (видео)
Автор: Наталья Кава

Украинские спасатели помогают ликвидировать последствия масштабных землетрясений в Турции. Там задействована тяжелая техника Сводного отряда ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как рассказали в ГСЧС, для них были определены новые сектора по проведению спасательных работ. Там они используют весь спектр современного оборудования и техники, которые привезли с собой.

"Всего с начала работ поисково-спасательными группами сводного отряда ГСЧС обследовано 224 разрушенных зданий и сооружений, разобрано 94 завала, оказана медицинская помощь 4 лицам, деблокированы тела 12 погибших людей", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии началось сильное землетрясение, в результате чего там обрушилось большое количество жилых зданий.

По последним данным, в Турции в результате землетрясений погибли более 29,5 тысячи человек.

Кроме того, в Турции выдали ордера на арест более 100 застройщиков.

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ГСЧС Турция Землетрясение
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