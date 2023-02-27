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Во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение

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Понедельник 27 февраля 2023 19:37
Во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение Фото: Во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 27 февраля, во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков располагался в 58 километрах от Симферополя и в 19 километрах от Алушты. Очаг залегал на глубине 20 километров.

Во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение

Напомним, в ночь на 27 февраля на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла.

Кроме того, недавно землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера произошло недалеко от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Добавим, что сегодня в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6. Вследствие мощных толчков есть разрушения и жертвы.

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