У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение
В воскресенье, 26 марта, у берегов Филиппин произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,6 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр подземных толчков располагался в 71 км от города Легаспи и в 12 км от города Сан-Джасинто. Очаг залегал на глубине 300 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, 27 февраля, во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера.
Кроме того, землетрясение произошло недалеко от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области.
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