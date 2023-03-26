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У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение

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Воскресенье 26 марта 2023 17:12
У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение Фото% У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 26 марта, у берегов Филиппин произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,6 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков располагался в 71 км от города Легаспи и в 12 км от города Сан-Джасинто. Очаг залегал на глубине 300 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение

Напомним, 27 февраля, во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, землетрясение произошло недалеко от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области.

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