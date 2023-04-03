На востоке России произошло сильное землетрясение: названы последствия

На юге Камчатского края днем в понедельник, 3 апреля, произошло землетрясение магнитудой 6,9. В ряде офисных центров и педагогическом колледже есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Во многих жилых домах попадала мебель и техника. Сильнее всего толчки ощущались жителями Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. По предварительной информации, жертв нет.

Сейсмособытие произошло 3 апреля в 15:06 по камчатскому времени на глубине 100 километров. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива в 44 км южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.