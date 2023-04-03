На сході Росії стався сильний землетрус: названі наслідки

На півдні Камчатського краю вдень у понеділок, 3 квітня, стався землетрус магнітудою 6,9. У низці офісних центрів та педагогічному коледжі є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.