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СН проведе зустріч з кандидатом на пост глави Міненерго: стало відоме ім'я претендента

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 15:03
СН проведе зустріч з кандидатом на пост глави Міненерго: стало відоме ім'я претендента Фото: віце-президент НАЕК "Енергоатом" Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський, Юлія Струк

У четвер, 22 квітня, фракція "Слуга народу" (СН) проведе зустріч з кандидатом на пост міністра енергетики. На цю посаду пропонують віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенко.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції СН.

"Можу підтвердити, що розглядають кандидатуру Германа", - уточнив співрозмовник.

Раніше стало відомо, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву на звільнення.

Однак кілька високопоставлених джерел РБК-Україна тоді відзначили, що він залишиться на своєму посту до того моменту, поки не буде обраний новий глава Міненерго.

Сам Юрій Вітренко заявив виданню, що "чутки не коментує".

Нагадаємо, в СН повідомили, що в четвер зберуться на засідання фракції, щоб обговорити ряд питань. Серед них - і кандидатура на посаду глави Міненерго.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня Вітренко заявив, що продовжує виконувати обов'язки міністра енергетики. Інформацію про нібито невдоволення його роботою на посаді глави Міненерго він вважає маніпуляцією.

Так, у січні Вітренко повідомляв, що планує піти з Міненергетики, якщо Верховна рада не зможе призначити його міністром.

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