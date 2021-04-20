СН проведе зустріч з кандидатом на пост глави Міненерго: стало відоме ім'я претендента
У четвер, 22 квітня, фракція "Слуга народу" (СН) проведе зустріч з кандидатом на пост міністра енергетики. На цю посаду пропонують віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенко.
Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції СН.
"Можу підтвердити, що розглядають кандидатуру Германа", - уточнив співрозмовник.
Раніше стало відомо, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву на звільнення.
Однак кілька високопоставлених джерел РБК-Україна тоді відзначили, що він залишиться на своєму посту до того моменту, поки не буде обраний новий глава Міненерго.
Сам Юрій Вітренко заявив виданню, що "чутки не коментує".
Нагадаємо, в СН повідомили, що в четвер зберуться на засідання фракції, щоб обговорити ряд питань. Серед них - і кандидатура на посаду глави Міненерго.
Як писало РБК-Україна, на початку квітня Вітренко заявив, що продовжує виконувати обов'язки міністра енергетики. Інформацію про нібито невдоволення його роботою на посаді глави Міненерго він вважає маніпуляцією.
Так, у січні Вітренко повідомляв, що планує піти з Міненергетики, якщо Верховна рада не зможе призначити його міністром.