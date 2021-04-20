СН проведе зустріч з кандидатом на пост глави Міненерго: стало відоме ім'я претендента

У четвер, 22 квітня, фракція "Слуга народу" (СН) проведе зустріч з кандидатом на пост міністра енергетики. На цю посаду пропонують віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенко.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції СН.

"Можу підтвердити, що розглядають кандидатуру Германа", - уточнив співрозмовник. Раніше стало відомо, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву на звільнення. Однак кілька високопоставлених джерел РБК-Україна тоді відзначили, що він залишиться на своєму посту до того моменту, поки не буде обраний новий глава Міненерго. Сам Юрій Вітренко заявив виданню, що "чутки не коментує".