ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Комітет Ради завтра може розглянути кандидатуру Галущенка на пост нового глави Міненерго

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 19:12
Комітет Ради завтра може розглянути кандидатуру Галущенка на пост нового глави Міненерго Фото: Євгенія Кравчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетика в Комітеті Ради можуть розглядати вже завтра. Очікується, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль внесе в парламент подання на його призначення найближчим часом.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Вона розповіла, що у сесійній залі голосування за кандидатуру Галущенка "точно" відбудеться вже в цей четвер, 29 квітня.

"В залі постанову про призначення ми точно уже будемо голосувати в четвер. Як тільки премєр подасть - то одразу зявиться на сайті Ради. Думаю, що робочий варіант, що профільний комітет завтра зможе розглянути на засіданні (подання, - ред.), а на позачерговому засіданні ми вже зможемо проголосувати в залі в четвер", - сказала Кравчук.

Раніше перший замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що прем'єр має внести в Раду кандидатуру Галущенка вже 27 квітня.

РБК-Україна писало, що минулого тижня на засіданні фракції СН Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка, віце-президента НАЕК "Енергоатом".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Минэнерго Євгенія Кравчук
NEWS
Єрмак: поки невідома дата зустрічі Зеленського з Путіним, але вона може стати історичною
Єрмак: поки невідома дата зустрічі Зеленського з Путіним, але вона може стати історичною
DAILY
"Російські гірки" Емманюеля Макрона. Чого чекати Україні від французького президента
Анастасія Ізвощіковаспеціально для РБК-Україна "Російські гірки" Емманюеля Макрона. Чого чекати Україні від французького президента