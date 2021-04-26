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Рада може розглянути призначення глави Міненерго у четвер, - Разумков

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 12:30
Рада може розглянути призначення глави Міненерго у четвер, - Разумков Фото: глава Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що главу Міністерства енергетики можуть призначити вже у четвер. Однак наразі подання від Кабінету міністрів на призначення у Верховній раді немає.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Станом на сьогодні поки що подання від Кабінету міністрів немає щодо призначення того чи іншого кандидата на посаду. Але теоретично, так, це можливо, що в четвер таке питання буде розглядатися... Я думаю, що до цього часу ми зможемо поспілкуватися з кандидатом на цю посаду... Я з ним ще не знайомий", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, минулого тижня у партії "Слуга народу" відзначили, що на одному з позачергових можуть розглянути призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.

Так, на засіданні фракції СН прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка. Претендент відповідав на запитання членів монобільшості.

Раніше стало відомо, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву на звільнення.

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