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Зеленський про конкурс на керівника НАБУ: доручив Шмигалю організацію

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Київ, Неділя 17 липня 2022 22:52
Зеленський про конкурс на керівника НАБУ: доручив Шмигалю організацію Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю організувати початок конкурсу на керівника НАБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Строк повноважень попереднього керівника (НАБУ - ред.) завершився і має бути конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що без керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування.

"Повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися тільки тоді, коли є ефективний керівник. Отже, цей конкурс також надзвичайно важливий", - наголосив президент.

Нагадаємо, строк повноважень екс-керівника НАБУ Артема Ситника закінчився ще 17 квітня. Тоді бюро тимчасово очолив його заступник Гізо Углава.

Також ми писали, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час свого звернення до Верховної ради закликала якнайшвидше призначити очільників Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

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