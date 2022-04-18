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Стало відомо, хто очолив НАБУ після завершення повноважень Ситника

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 15:03
Стало відомо, хто очолив НАБУ після завершення повноважень Ситника Фото: в. о. директора НАБУ Гізо Углава (minjust.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) тимчасово очолює перший заступник директора Гізо Углава. Минулого тижня закінчився термін повноважень Аретма Ситника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

Повідомляється, що повноваження Ситника закінчилися 17 квітня.

"Відповідно до закону "Про НАБУ", у разі припинення повноважень або звільнення директора НАБУ, всі його повноваження до дня призначення нового директора здійснює його перший заступник", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Углава з 2015 року є громадянином України. До цього працював у грузинській прокуратурі, дослужився до заступника головного прокурора.

Є одним з ідеологів створення НАБУ. У квітні 2015 року був призначений на посаду першого заступника директора бюро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про завершення терміну повноважень Ситника на посаді директора НАБУ.

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