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В Україні продовжать карантин після 22 травня, - Шмигаль

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 08:50
В Україні продовжать карантин після 22 травня, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Уряд відпрацьовує, коли буде впроваджено кожен з п'яти етапів виходу з карантину

Уряд України планує продовжити карантин й після 22 травня. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, карантин в країні офіційно до 22 травня, однак його будуть продовжувати й після цієї дати.

"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - сказав Шмигаль.

Разом з тим, він додав, що уряд працює над кожним етапом виходу з карантину.

"Сьогодні важко прогнозувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо по кількості відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік",- додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, з 11 травня за рішенням Кабінету міністрів в Україні ослаблено карантин, але ряд закладів залишаються закритими.

Теги Новини України Денис ШмигальКоронавірус
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