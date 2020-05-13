ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В МОЗ назвали дати пом’якшення карантину, наступний етап - 1 червня

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 09:46
В МОЗ назвали дати пом’якшення карантину, наступний етап - 1 червня

На засіданні уряду буде затверджена постанова щодо алгоритму МОЗ щодо зняття карантинних обмежень

МОЗ має контрольні дати щодо пом'якшення карантину: це 22 травня, відповідно потім 1 червня, 11 - те і так далі. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова МОЗ зазначив, що у міністерства є чіткий алгоритм щодо зняття обмежень, тобто є показники, які будуть впливати на пом’якшення карантину.

"Також в нас згідно цих показників є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, що можемо досягнути цих показників. У нас є контрольні дати, які ми розробили для себе: це там 22 травня, відповідно потім 1 червня, 11-те і так далі", - заявив Степанов.

За його словами, на найближчому засіданні Кабінету міністрів буде затверджена постанова щодо алгоритму МОЗ щодо зняття карантинних обмежень. Також відкриття дитячих садочків планують презентувати вже цього тижня.

"Я думаю, що вже на цьому тижні сьогодні-завтра ми презентуємо все це. Ми вважаємо, що ми будемо звертатися до уряду, щоб було затверджено це відповідною постановою", - заявив Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом в Україні заразилися 402 людини, а загальна кількість інфікованих досягла 16 425 осіб. Таким чином кількість заражених зростає після дводенного спаду.

Відзначимо, що влада неодноразово заявляла, що пом'якшення карантину можливо тільки за умови зниження кількості заражених коронавірусною інфекцією.

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся