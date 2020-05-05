Шмигаль допустив продовження карантину після 22 травня

Карантин в Україні, швидше за все, продовжать і після 22 травня, але з наступними етапами послаблень. Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль в ефірі Українського радіо.

Шмигаль зазначив, що Кабмін спирається на дані ВООЗ.

"Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила режим пандемії і всесвітнього карантину на два місяці. Кабмін поки на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але, швидше за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблень, якщо це дозволятиме зробити ситуація із захворюваністю", - заявив він.

Нагадаємо, вчора на позачерговому засіданні уряд прийняв рішення про продовження карантину до 22 травня.

Разом з тими, був прийнятий ряд послаблень карантину, який пообіцяли опублікувати протягом двох днів.

Додамо, Кабінет міністрів України назвав перелік дозволених на час карантину операцій. Про це свідчить постанова №332 від 4 травня "Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 №211".