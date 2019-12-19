Україна та Словаччина узгодили умови відновлення роботи аеропорту "Ужгород"

Фото: аеропорт "Ужгород" (wikimedia.org)

Сторони узгодили зміст угоди про розблокування роботи аеропорту "Ужгород"

Україна та Словаччина в ході двосторонніх переговорів узгодили зміст угоди про визначення умов використання словацького повітряного простору в міжнародному аеропорту "Ужгород". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

Як повідомляється, впродовж 17-18 грудня між делегаціями України та Словаччини відбувалися переговори щодо відновлення роботи міжнародного аеропорту "Ужгород". Сторони обговорювали угоду про визначення умов використання визначеної частини повітряного простору Словаччини в аеропорту "Ужгород".

"Сторони постатейно обговорили положення угоди та дійшли згоди щодо редакції проекту угоди", - зазначили в міністерстві.

Зазаначається. що надалі угода буде узгоджена відповідно до внутрішньодержавних процедур. Українська сторона обіцяє якомога швидше забезпечити погодження угоди, а також сподівається на такі ж дії з боку Словаччини.

Нагадаємо, що в 2017 році Європейський союз заборонив польоти в аеропорт "Ужгород", який на той момент вже більше року не приймав регулярні рейси. Причиною заборони було близьке розташування до кордону зі Словаччиною, адже літаки, виконуючи зліт і посадку, порушували повітряний простір країни, а сертифікат на виконання подібних маневрів закінчився влітку 2016 року.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський очікує на підписання двохсторонньої угоди зі Словаччиною щодо відновлення повноцінного функціонування аеропорту "Ужгород".